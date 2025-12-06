Riesgos del Maratón Guadalupe Reyes

Las celebridades decembrinas, conocidas coloquialmente como el Maratón Guadalupe Reyes, son momentos de festejo que, sin embargo, también traen consigo los riesgos del exceso. Distintos expertos, convocados por el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), se reunieron para dar algunos consejos para evitar dichos riesgos.

En el conversatorio se informó que durante estas fechas, los servicios de urgencias suelen recibir a pacientes con diabetes u otras enfermedades crónicas, debido al exceso en la alimentación.

Recomendaciones

La especialista Ithandehui Castro aconsejó realizar pequeñas pero significativas acciones, tales como desayunar y comer adecuadamente los días de los eventos, para no cenar mas de la cuenta y elevar la glucosa o los triglicéridos. Otra recomendación fue intentar caminar más, ya sea dejando el auto más lejos de lo que se suele estacionar o pasear con la familia.

En el lado de la salud mental, Milagros Morales de la Universidad Autónoma del Carmen, recomendó el autocuidado, además de no idealizar la convivencia familiar, ya que muchas personas creen que en estos festejos pueden solucionar problemas de largo tiempo.

Jorge Alberto Álvarez, adscrito al Ecosur, recalcó que uno de los elementos que causan un descontrol económico es la presión social. “Sucede que cuando ves que alguien se compró el teléfono nuevo de tal marca y uno, con los bonos y el aguinaldo, quiere emparejarse”. La indicación fue clara: no compararse con alguien más.

El ponente precisó que el dinero proveniente del aguinaldo es percibido como un excedente, cuando en realidad es un recurso que puede cubrir las responsabilidades económicas que se afrontan en enero.

Señaló que una buena planeación económica anual no se hace en diciembre, sino desde octubre.