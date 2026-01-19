Rifa con causa para esterilizar perros y gatos

Con el propósito de seguir apoyando al Centro Canino Municipal de San Cristóbal de Las Casas (Cecam), Celeste Coello Armas llevará a cabo una rifa para recaudar fondos y ser destinados a la adquisición de croquetas e insumos para la esterilización de mascotas.

La activista y titular del programa: “Hablemos con causa”, informó a la prensa que ya están en venta los boletos y que todo lo recaudado será para la esterilización de las mascotas.

Fecha

La rifa se realizará el 14 de febrero, el ganador tendrá dos noches de hotel el 14 y 15 de febrero, el cual se ubica en el andador Guadalupano.

También recibirá una cena para dos personas en un conocido restaurante de esta ciudad, sesión de fotos y un arreglo floral, todo ello donado por empresarios responsables y que se sumaron a la causa.

Acuerdo

Con lo recaudado se realizará la esterilización de perros y gatos a través del Cecam. “Nosotros los apoyaremos con croquetas y ellos nos apoyarán con las esterilizaciones”, indicó la activista y estudiante de Derecho.

Celeste Coello Armas, del proyecto Provida Animal JDCA, informó que las personas interesadas en adquirir un boleto pueden comunicarse través de sus páginas en las redes sociales.