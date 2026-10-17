Rincón Chamula procura la paz social

La presidenta municipal de Rincón Chamula San Pedro, María de la Luz Hernández Pérez dijo que su municipio vive un periodo de calma, por lo que la prioridad es generar obras para la zona y trabajo con las autoridades para tener un proceso electoral 2027 en calma.

Explicó que recientemente se reunió con el secretario de Gobierno y Mediación del Estado de Chiapas, Jorge Enrique Hernández Bielma para acordar acciones coordinadas entre el estado y el Ayuntamiento.

Planeación

Afirmó que se buscan diversas rutas de atención al municipio y las comunidades cercanas, para garantizar un clima de paz en la zona, esto de cara al proceso electoral 2027.

Detalló que de momento continuará gestionando obras de impacto social para detonar el desarrollo del municipio que tienes diversas necesidades en rubros como infraestructura, carreteras, escuelas, agua potable y electricidad.

Finalmente, señaló que confía en que este periodo de calma permanezca y con trabajo coordinado se logre mantener la dinámica de atención que se ha tenido en temas prioritarias como seguridad y desarrollo social.