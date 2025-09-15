Rinde declaración tras supuesto intento de suicido

Tras el incidente el pasado 9 de septiembre, donde la subsecretaria de Turismo de Chiapas, Zita Rousarova Hegrova, presuntamente se lanzara del puente Belisario Domínguez hacia el río Grijalva en Chiapa de Corzo, la funcionaria se pronunció públicamente por primera vez, en un mensaje donde agradeció el apoyo recibido, asegurando su confianza en el proceso.

A través de un mensaje en su cuenta de Facebook, la funcionaria expresó su gratitud por las muestras de solidaridad recibidas.

“Agradezco profundamente a todos los que cuidaron de mí, gracias por las amables palabras de apoyo y aliento, y gracias a Dios por haberme regresado. Confío en que mi cuerpo pronto podrá volver a seguir a mi corazón al ritmo de la humanidad y la bondad, en sintonía con el amor que siento por Chiapas”, declaró.

El hecho ocurrió un día después de que Rousarova Hegrova enfrentara crítica en medios y redes sociales, debido a un viaje en jet privado de Monterrey a Cancún, lo que desató cuestionamientos sobre presuntos privilegios en el ejercicio de su cargo.

Ante la situación, y previo a la declaración de la subsecretaria, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que la servidora pública fue encontrada dentro del cauce del río y rescatada por lancheros que se encontraban en la zona.

Además, destacó la falta de información para determinar si el incidente estuvo relacionado con la violencia digital derivada de la polémica en redes sociales.