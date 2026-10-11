Rinde Fabiola Ricci su segundo informe

Ante más de 16 mil personas y en sesión solemne de Cabildo, la presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel, rindió su Segundo Informe de Gobierno, en el que destacó los avances alcanzados durante dos años de administración en materia de seguridad, turismo, infraestructura, servicios públicos y asistencia social.

Disminuyen delitos

La alcaldesa informó una reducción del 79 por ciento en los delitos, la llegada de más de 2.7 millones de visitantes y la realización de 370 obras y acciones de infraestructura.

Suministro de agua

Resaltó las mejoras en los servicios públicos, la atención al suministro de agua potable y los programas sociales que han beneficiado a más de 275 mil personas.

Ricci Diestel reafirmó su compromiso de continuar trabajando con honestidad, responsabilidad y amor por San Cristóbal de Las Casas.

Existen retos

Reconoció que aún existen retos por resolver y reiteró su disposición de sumar esfuerzos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para construir un municipio más seguro, limpio, justo y con mayores oportunidades para todas y todos.

Al concluir su mensaje, agradeció a su familia, al Cabildo, a las y los servidores públicos y, especialmente, a la ciudadanía por su confianza y respaldo.

Reiteró el compromiso que guía su administración: “avanzar no es suficiente, no nos van a detener y esto es solo el inicio”.

Asiste titular de Transporte

En representación del gobernador, la secretaria de Movilidad y Transporte del Estado, Albania González Pólito, felicitó a la presidenta municipal, al Cabildo y al Ayuntamiento por el trabajo realizado durante estos dos años. Destacó que San Cristóbal es mucho más que un destino turístico: es un punto de encuentro cultural, educativo y social que ha acompañado importantes transformaciones en México.

Reconoció la labor del municipio para contribuir a mantener la paz y convocó a seguir fortaleciendo la seguridad, la limpieza, la democracia y el combate a la corrupción, con el propósito de que San Cristóbal conserve su relevancia como referente de cambio y transformación en Chiapas y el país.