Rinde Mandiola segundo informe de actividades

La presidenta de la Comisión de Hacienda y de la Comisión Especial de Zonas Metropolitanas en el Congreso del Estado, María Mandiola, rindió su segundo informe de actividades legislativas en la capital de Chiapas.

“La esencia de mi labor es y seguirá siendo la cercanía con el pueblo, porque cuando se camina y escucha todos los días a la ciudadanía, se descubre muy rápido cuáles son sus verdaderas prioridades”, dijo.

Se escucha a la gente

Enfatizó que “nuestras reformas las construimos escuchando a la gente. Hoy puedo compartirles que logramos una reforma sin precedentes, que Chiapas necesitaba desde hace más de 11 años: la reforma a la Ley de Desarrollo Económico estimula la inversión, alienta la creación de empresas y aumenta los apoyos para quienes buscan crear empleos de calidad”.

La diputada local del distrito 2 señaló que “una de las iniciativas más importantes que impulsamos es la Ley de Coordinación Metropolitana, que busca mejorar la planeación del futuro de nuestras ciudades, con más y mejor trabajo en equipo entre municipios, así como la creación de Institutos Metropolitanos de Planeación, para avanzar en soluciones de fondo y con visión de futuro”.

Reconocen labor legislativa

Por su parte, en representación del gobernador, la secretaria General de Gobierno, Dulce María Rodríguez Ovando, reconoció “el trabajo que desde el Congreso se realiza para fortalecer instituciones y contribuir al desarrollo de Tuxtla y de Chiapas. Los grandes retos requieren unidad, diálogo y coordinación”.

Entre otras acciones, se destacó el trabajo conjunto de la diputada con los municipios de Berriozábal, San Fernando, Osumacinta y Chicoasén, en temas estratégicos como el acceso al agua y gestión hídrica, además de proyectos en favor de la identidad y el bienestar del pueblo.

María Mandiola aseveró que “lo que más me ha hecho feliz en estos casi dos años es caminar junto al pueblo”. Informó que hasta la fecha ha atendido a mil 221 personas y realizado 580 gestiones ante instituciones educativas, de salud, seguridad, infraestructura, así como de orientación jurídica y laboral.

Recorridos

Con “Mandiola en tu Colonia”, realizó 236 visitas y recorrió 154 colonias de Tuxtla Gutiérrez, dándole seguimiento a temas de pavimentación, alumbrado pu´blico, agua potable y drenaje, seguridad y recuperacio´n de parques y a´reas verdes, entre otros; y se atendieron de forma exitosa 165 solicitudes de personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

Además, con acciones como “Hecho en Tuxtla” se capacitaron a 335 mujeres, en coordinación con el Icatech.