Rinde protesta Hamotac en Chiapas

La Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) formalizó su presencia en Chiapas con la toma de protesta de su delegación estatal, encabezada por el presidente nacional de la organización, Carlos García Álvarez.

Durante la instalación, rindieron protesta el delegado estatal, Carlos Ledesma Ramos; el subdelegado estatal, Maher Cruz Pérez; así como 14 subdelegados regionales y municipales.

De acuerdo con García Álvarez, actualmente en el estado la Hamotac cuenta con alrededor de dos mil transportistas afiliados, con representación en municipios como Tapachula, Palenque, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, entre otros.

El presidente nacional, destacó que la alianza tiene cobertura en las 32 entidades del país, con presencia significativa en Veracruz, Nuevo León, la Comarca Lagunera, el Estado de México y ahora en el sur con Chiapas.

Aclaró que no son una organización nueva, ya que la mayoría de sus integrantes provienen de la Amotac, de la cual se deslindaron 27 estados en busca de una vía distinta basada en el diálogo y el trabajo institucional.

Objetivo

El presidente nacional subrayó que la Hamotac no busca adoptar métodos como las medidas de presión que afectan a la ciudadanía con bloqueos o manifestaciones, por el contrario aseguró que apuestan por la vía legal para hacer valer sus derechos y exigir el cumplimiento de la ley.

Insistió en que el respeto, la regularización y la recuperación de valores son ejes fundamentales para construir una mejor relación con los gobiernos y mejorar la seguridad en el país.