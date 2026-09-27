Rinde Torres Segundo Informe de Gobierno

Con un llamado a mantener el ritmo de trabajo durante el último año de su administración, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Carlos Torres Culebro, rindió su Segundo Informe de Gobierno; en él destacó avances en ejes principales como son: obra pública, servicios básicos, seguridad, protección civil y atención social.

El informe se presentó ante miles de ciudadanos y ciudadanas en el Centro de Convenciones, donde se reunieron habitantes de distintas colonias, barrios y ejidos de la capital como Plan de Ayala, Terán, Patria Nueva, Cerro Hueco, entre otros. Además de integrantes del gabinete municipal y autoridades.

Presencia en las colonias

Durante su mensaje, el alcalde sostuvo que uno de los principales objetivos de su administración es mantener presencia directa en las colonias y atender las necesidades planteadas por la población.

“En estos dos años hemos aprendido que gobernar es estar en territorio, escuchar, planear y decidir con responsabilidad”, señaló.

Afirmó que los resultados presentados representan parte del trabajo realizado durante los primeros dos años, pero reconoció que aún existen pendientes por atender.

“Tenemos claro hacia dónde vamos y sabemos que todavía podemos hacer muchísimo más por nuestra capital”, expresó.

Planteó el tercer año de su administración como una etapa para dar continuidad a las obras y programas implementados, con énfasis en infraestructura, servicios públicos y atención directa a las familias de Tuxtla Gutiérrez.

PC y Smapa

El secretario de Protección Civil Municipal, Eder Fabián Mancilla Velázquez, reconoció el respaldo recibido durante el segundo año de administración, particularmente en materia de equipamiento.

Señaló que la dependencia cuenta ahora con vehículos, drones, uniformes y otros recursos para fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias.

En el tema de servicios públicos, el director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), Juan Luis Paniagua Moguel, destacó la coordinación con el Ayuntamiento para avanzar en la rehabilitación de drenajes y el fortalecimiento del equipamiento destinado a la captación de agua.

Bienestar animal

La administración también presentó resultados en bienestar animal, José María González, director de Protección contra Riesgos Sanitarios, informó que se han realizado más de mil acciones relacionadas con protección animal, además de rescates y adopciones, campañas de vacunación, desparasitación y esterilizaciones gratuitas mediante el programa Chucho Móvil.

La jornada concluyó con la amenización de la marimba municipal y la banda Los de la Verde, además de la entrega de antojitos chiapanecos para las y los asistentes, quienes se dieron cita para acompañar y escuchar los resultados a nivel municipal.