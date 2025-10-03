Rinde Valeria Rosales su Informe de Gobierno

Ante la presencia de sectores sociales, productivos y políticos, la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, rindió su Primer Informe de Gobierno, acompañada por integrantes del cabildo, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén, así como por el representante del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Jorge Enrique Hernández Vielma, subsecretario de Gobierno. También asistieron diputados locales, funcionarios de los tres niveles de gobierno y la ciudadanía en general.

Mensaje

En su mensaje, la alcaldesa destacó que durante este primer año se ha trabajado de la mano del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y de su esposa Sofía Espinoza, llevando apoyos a quienes más lo necesitan, construyendo obras públicas y fortaleciendo los servicios para la población. Se ha hecho un gobierno cercano a la gente. “Chiapas está en paz y en Villaflores nuestra gente vive tranquila, trabajando y saliendo adelante”, subrayó.