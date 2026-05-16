Rinden homenaje a Enrique Ávila Carrillo

En los espacios del Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Unach, se realizó la noche del pasado jueves el foro internacional “A Romper Cercos”, con la finalidad de comprender la realidad de la lucha social en México, en voz de los propios actores.

En el foro se rindió homenaje póstumo al recién fallecido Enrique Ávila Carrillo, líder del movimiento estudiantil de 1968, formador de generaciones de maestros en México, actor imprescindible en las luchas populares del país.

El encuentro fue organizado por diversas organizaciones, entre estas: el Consejo de Participación y Colaboración Vecinal, Guardianas y Guardianes de los Humedales, Red de Mujeres, Patronatos de Agua y Luz y Jefes de Manzana y Ambientalistas.

En dicho evento también se contó con la presencia de Antonio de los Santos Romero, enlace estatal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el estado de Chiapas.

Santos Romero recordó “que en una de las visitas de la presidenta de la república al municipio de San Cristóbal de Las Casas, sostuvo una reunión con representantes de la zona sur para escuchar las demandas ambientales, la defensa de los humedales, el agua, la paz y la vida en el valle de Jovel”.

Su participación en el foro reconoce la trayectoria del homenajeado, los ponentes y de León Ávila Romero, integrante del consejo de la zona sur, y defensor de los humedales de montaña de San Cristóbal de Las Casas, dieron a conocer los organizadores.