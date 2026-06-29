Rinden homenaje al maestro del ajedrez

Con un torneo de ajedrez realizado en el Museo de San Cristóbal (Musac) los días 27 y 28 de este mes, se rindió homenaje al maestro Mario Penagos Corzo y se refrendó el impulso a este deporte en la ciudad colonial.

Mario Penagos Corzo, ex campeón nacional y pilar en este deporte ciencia, es creador y encargado de la Plaza de Ajedrez El Carmen, lleva más de 10 años formando a niños y jóvenes en esta actividad deportiva.

Muchos de sus alumnos han obtenido reconocimientos importantes en torneos estatales y nacionales, poniendo en alto el nombre de Chiapas y San Cristóbal.

Evento

En el torneo de homenaje participaron grupos, clubes del deporte ciencia, entre otros equipos de jugadores de varias partes del estado en las categorías libre e infantil.

La presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel, reconoció la labor de quienes han dedicado su vida a promover el ajedrez en Las Casas, destacando de manera especial al maestro Mario Penagos Corzo por sus 44 años de trayectoria formando generaciones de niñas, niños y jóvenes a través de este deporte.

Felicitó a todas y todos los participantes por su entusiasmo y dedicación, al tiempo que reconoció el trabajo de quienes hicieron posible la realización del evento, en especial al maestro Jorge Santiz Encinos, por su contribución a la organización del torneo.