Rinden homenaje con exposición pictórica

El Congreso del Estado se transformó en un punto de encuentro entre el arte y la vida pública con la inauguración de la exposición pictórica “Sinergia”, con la participación de 15 artistas. La muestra colectiva celebra el talento chiapaneco y rinde homenaje al historiador y promotor cultural, Roberto Ramos Maza.

La exposición fue inaugurada este 5 de mayo y permanecerá abierta al público hasta el día ocho del mismo mes, en horario de 08:00 a 16:00 horas.

La muestra reúne 15 obras de artistas provenientes de distintos municipios, como San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula, Tapachula, Chiapa de Corzo y Berriozábal.

Creadores

Entre los artistas participantes destacan Alberto Vera, José Estrada, Elena Lunez, Klaudia Hernández, Dan Luviano, Julio Alegría, Rafael Galdámez, Keny Pozo, Eddy González, Jorge Zamorano, entre otros.

Durante la inauguración, Roberto Valentín Gordillo Padilla, coordinador operativo municipal de Movimiento Ciudadano (MC), explicó que esta iniciativa busca no solo exhibir obras, sino generar conexiones entre creadores y abrir nuevas oportunidades de difusión.

En ese sentido, destacó que la exposición nace con la intención de crear sinergia entre los artistas y proyectar su trabajo más allá de Chiapas, incluso a nivel internacional, subrayando que muchos creadores locales carecen de espacios para mostrar su obra.

Además, resaltó la importancia de llevar este tipo de actividades a un recinto legislativo.

“Es necesario impulsar políticas públicas que reconozcan el talento chiapaneco y faciliten su difusión y comercialización”, expresó.

Impulsar la cultura

La muestra también tiene un componente social, pues, según el organizador, Movimiento Ciudadano (MC) ha impulsado actividades culturales en colonias populares para acercar el arte a niñas, niños y jóvenes.

Por otro lado, el homenajeado, Roberto Ramos Maza, actual director de Patrimonio Cultural del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), agradeció el reconocimiento y aprovechó el espacio para reflexionar sobre los retos culturales de la capital.

Enfatizó la necesidad de contar con un museo de arte en Tuxtla Gutiérrez, señalando que, aunque existen espacios culturales, la ciudad requiere una infraestructura permanente que concentre y proyecte la producción artística local.

Afirmó que un recinto de este tipo no solo permitiría visibilizar el talento, sino que contribuiría a fortalecer el tejido social, al considerar al arte como un elemento formador de ciudadanía.

“El arte es un constructor de valores y un reflejo de lo mejor de una sociedad”, afirmó.