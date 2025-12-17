Rinden homenaje póstumo a maestro

La comunidad de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), junto con amigos se congregó en sus instalaciones para rendir un emotivo homenaje póstumo al maestro Trinidad Alemán, conocido con cariño como “Trini”, acaecido en días recientes, la ceremonia contó con la presencia de María; su compañera de vida, y sus hijos Carlos y Alejandro, así como de su hija Raquel (quien se unió a distancia).

“Aunque el maestro Trini ya no estará físicamente con nosotros, su legado permanece a través de las profundas enseñanzas que dejó en cada uno de nosotros como investigador, docente, colega y ser humano ejemplar”, dieron a conocer sus compañeros.

La ceremonia concluyó con un acto conmovedor, ya que los asistentes encendieron velas de colores como un símbolo de despedida y para expresar el sincero agradecimiento por la valiosa oportunidad de haber compartido la vida y el camino con él.

“Trini, como los conocimos en Ecosur, dejó un gran legado, nos atrapaba con su palabra y también con los textos que escribía”, se dijo.