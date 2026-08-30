Rinden homenaje y despiden a Mario Ramos

Maestros, alumnos y padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 40 de Teopisca, dieron el último adiós y rindieron homenaje de cuerpo presente al profesor Mario Ángel Ballinas Ramos, quien fue director de este plantel educativo por más de 20 años.

Con llantos y lágrimas en los ojos, los asistentes montaron guardia ante su féretro durante el homenaje realizado en el auditorio de la institución, ubicada en la entrada de la ciudad.

En la emotiva ceremonia participaron familiares, autoridades municipales y amigos, quienes coincidieron en la destacada labor realizada por el homenajeado en beneficio de la educación y la niñez.

Presentes

Estuvieron autoridades educativas, políticos e integrantes de la sociedad, quienes coincidieron en que el profesor Mario Ángel fue un docente comprometido con su profesión.

Se dio a conocer que el auditorio de la secundaria, donde laboró, llevará el nombre de Mario Ángel Ballinas Ramos, en su memoria.

Al final del homenaje póstumo se brindó un minuto de aplausos. Las y los alumnos lo despidieron formando una valla, con rosas en mano que luego arrojaron al féretro en muestra de cariño y respeto por la labor realizada por el docente.

Posterior a la misa de cuerpo presente celebrada en el templo de San Augustin y del homenaje, su cuerpo fue trasladado al panteón municipal para su sepultura.