Rinden informe de las actividades del campus IV

El director de la Escuela de Humanidades Campus IV Tapachula de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Gabriel Aguilar García, presentó su primer Informe de actividades de la Gestión 2024-2028.

En su informe, Aguilar García señaló que la licenciatura en Pedagogía tuvo una matrícula, en el ciclo escolar agosto-diciembre 2024, de 664 estudiantes y en el periodo enero-julio 2025 de 654 estudiantes, con un total de 112 evaluaciones profesionales; pertenecientes a 78 alumnas y 34 alumnos egresados.

Logros

Mencionó que a partir del ciclo escolar agosto-diciembre 2025 se cuenta con el proceso de continuidad de los módulos del Profesional Superior Universitario (PSU) Bienestar Humano y Comunitario, con la participación de 25 docentes de diferentes disciplinas profesionales.

Actualmente se encuentra en proceso de transición en cuanto a los procesos, trámites y gestiones a cargo de la Escuela de Humanidades Campus IV, formalizando en septiembre de este año, la continuidad de la carrera técnica y licenciatura ambas en Bienestar Humano y Comunitario.

En el tema de posgrado, indicó que se diseñan dos maestrías orientadas al ámbito de la educación, mediante la colaboración de los cuerpos académicos coordinados por Profesores de Tiempo Completo: La Maestría en Pedagogía y la Maestría en Intervención Socioeducativa.

Agregó que se han reforzado las redes de colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), la Universidad de Colombia, con las que se tienen clases espejos y cursos compartidos, así como con la Universidad de San Carlos (USAC) en Guatemala, mediante cursos de capacitación docente.

En cuanto a la investigación, se ha fortalecido la contribución en publicaciones de libros, artículos en revistas indexadas y mayores postulaciones al Sistema Nacional de Investigación.

En el rubro de las becas a estudiantes, indicó que 572 son becarios lo que equivale al 82 por ciento de la población estudiantil, lo que favorece la disminución de la deserción escolar, gracias al apoyo colaborativo del Programa de Acción Tutorial (PAT), y Centro de Atención Psicopedagógica (CAPP).

Al hacer uso de la palabra, la secretaria general de la Unach, María del Carmen Vázquez Velasco, en representación del rector Oswaldo Chacón Rojas, felicitó al director de la Escuela de Humanidades por el trabajo que realiza en pro de la Universidad.