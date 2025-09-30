Riñón, el órgano más esperado para trasplante en el país

Es urgente fomentar con nuevas estrategias la cultura de la donación de órganos y tejidos en un país como México, donde el riñón ocupa el primer lugar en demanda en el sistema de salud, con más de 16 mil personas en esperan el trasplante de este vital órgano. Jorge Fonseca, nefrólogo especialista, comentó que la enfermedad renal crónica en México ha ido creciendo en las últimas décadas de una forma impresionante, por eso se debe hacer más para resaltar la importancia de la educación, la prevención y el actuar oportuno.

Es necesario crear nuevas alianzas entre la política pública, la sociedad civil y la práctica médica, al ser uno de los países con mayor mortalidad por enfermedad renal crónica.

Uno de los datos más preocupantes es que, de las 25 localidades con más mortalidad a nivel mundial por enfermedad renal crónica, nueve están en este país, 40 % de los pacientes que la padecen tienen como enfermedad secundaria la diabetes, por lo que es fundamental atender estos dos padecimientos.

Mencionó que recientemente la Asociación Mexicana de Diabetes (AMD) y la Fundación Mario Robles Ossio A.C. firmaron un convenio histórico entre diabetes y salud renal, para incidir en gran parte del país.