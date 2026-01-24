Río al borde de una severa contaminación

Familias de Tonalá denuncian que personas sin consideración alguna arrojan de manera intencional todo tipo de desechos al río que atraviesa el centro de la ciudad.

Los vecinos molestos e indignados dijeron que el río esta siendo tomado por algunas personas como basurero, debido a que todos los días son depositados en el distintos tipos de desechos, lo cual además de general contaminación ambiental, también esta generando mala imagen.

Otros vecinos del barrio las Ánimas, en voz de Alejandro Rodríguez Cortés, dijeron que esta problemática también puede generar daños en la salud, debido a que entre los desechos que tiran se encuentran tripas de pollos, marranos, envases de refrescos desechables, tramos viejos, palos, ramas entre otras cosas las cuales no solo contaminan el agua, si no que también atraen fauna nociva como la proliferación de moscas y mosquitos.