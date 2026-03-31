Río Negro, una opción natural de turismo

A casi cincuenta minutos de la cabecera municipal y con un caudal importante, se encuentra el río Negro, el cual se extiende por la serranía del estado de Oaxaca pasando por Chiapas, dentro de la demarcación del municipio de Cintalapa.

Este río es sumamente visitado en la temporada de Semana Santa al no tener un costo de acceso, además de la limpieza y claridad de sus aguas, con atractiva orilla de playa, basta sombra y sus árboles nutridos que refrescan la estadía.

Prevención

Un dato a tomar en cuenta son las constantes curvas con partes bastante inclinadas de lo cual exhortan, quienes cuidan el área, tomen precauciones los automovilistas, ya que en el lapso vacacional se han presentado accidentes a falta de precaución.

Sin duda, esto no es un obstáculo para disfrutar de esta maravilla natural que se encuentra refugiado entre cerros y lejos de la tecnología, justo lo que buscan los citadinos, desconectarse del bullicio y de la lluvia de información que ocurre en las zonas metropolitanas.