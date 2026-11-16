Río Sabinal alberga cinco mil 775 árboles

El Sabinal, uno de los principales afluentes de Tuxtla Gutiérrez, alberga un total de cinco mil 775 árboles, una riqueza natural que mantiene dentro y alrededor del río.

De acuerdo con un inventario realizado como parte del proyecto “Riquezas Naturales de mi Río Sabinal”, impulsado por el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (Iciplam), que busca documentar la diversidad mediante la identificación de especies y medición del diámetro de los ejemplares.

Especies identificadas

Entre las especies identificadas destaca el sabino (Taxodium mucronatum), con 696 árboles registrados; seguido del guaje (Leucaena leucocephala), con 397; el caulote (Guazuma ulmifolia), con 351, y el cedro (Cedrela odorata), con 274 ejemplares.

En el caso del sabino, este produce conos femeninos que contienen semillas y conos masculinos encargados de liberar el polen.

El guaje, por su parte, se distingue por sus inflorescencias compuestas de pequeñas flores y vainas que contienen semillas comestibles.

Mientras que el caulote produce frutos de consistencia áspera y dura, cuyas semillas sirven de alimento para aves como las cotorras; sus flores también contienen néctar que atrae a distintos insectos.

En cuanto al cedro, sus flores son visitadas por abejas meliponas y mariposas, mientras que sus frutos, al madurar, se abren para liberar semillas aladas.

El proyecto contempla la creación de un inventario del arbolado para poner a disposición de la ciudadanía información individual de cada ejemplar mediante un visor digital.

Con este registro se busca documentar las especies que forman parte del paisaje del río Sabinal y contar con información que permita conocer mejor la riqueza arbórea de Tuxtla Gutiérrez.