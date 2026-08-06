Río Sabinal debe ser área natural protegida

La legisladora Marcela Castillo, presidenta de la Comisión de Planeación para el Desarrollo en el Congreso del Estado, comentó que en la última sesión del periodo ordinario presentó una iniciativa de exhorto para que la Secretaría de Medio Ambiente declare como Área Natural Protegida (ANP) al río Sabinal.

Indicó que elaboró el exhorto de manera completa, bastante robusto, con las razones y justificaciones suficientes, para que el decreto, que es facultad del Poder Ejecutivo, sea considerado y publicado en el corto o mediano plazo.

“Sabemos del esfuerzo que está haciendo nuestro gobernador en declarar áreas naturales protegidas en otras zonas del estado, incluso también en nuestra capital”.

Enfatizó que no se puede depender de los gobiernos actuales que están en la administración para la protección de esta cuenca, su vegetación, fauna y más elementos; se tiene que pensar en las generaciones presentes y futuras.

Rescatar del Sabinal

Manifestó que es importante rescatar el Sabinal porque ya durante muchos años estuvo en el olvido, abandonado, recibiendo cientos de descargas de aguas negras de viviendas y negocios.

Miles de tuxtlecos y tuxtlecas recuerdan el estado que tenía antes del río, cómo se podían bañar en sus aguas, disfrutar de su vegetación y fauna, pero eso se fue acabando, por eso es que se han creado los proyectos de recuperación y revitalización.

Pero el marco jurídico y las leyes deben también adecuarse para garantizar su protección y conservación para el futuro.