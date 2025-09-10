Río Tiltepec amenaza con desbordarse por lluvias

El río Tiltepec, ubicado en el municipio de Tonalá, se torna peligroso cada vez que llueve con intensidad ya que existe la amenaza de desborde.

Octavio Martínez Simón, en representación de vecinos del lugar, afirmó que viven inseguros debido a que en cualquier momento el afluente se puede salir de su cauce, con miedo por las consecuencias que provocaría en sus viviendas.

Quienes viven en las inmediaciones del río afirmaron que atraviesa a la orilla de la ciudad de Tonalá; sin embargo, cuando las lluvias son frecuentes se torna caudaloso. Dijeron que en años anteriores se ha desbordado, por esta situación, las familias saben de la posibilidad de que se vuelva a repetir.

Incertidumbre

En temporada de lluvia, agregaron, las familias tienden a dejar sus hogares por el peligro que corren ante las inclemencias del tiempo, quienes van en busca de refugio con sus familiares.

Otros, a su vez, ven la posibilidad de vender sus propiedades por la incertidumbre e inseguridad que se incrementa con las precipitaciones que azotan la región, pues reconocen que vivir a la orilla del río Tiltepec representa un peligro constante.