Ríos de alcohol y dinero en Feria de la Primavera

La Feria de la Primavera y de la Paz no solo es una de las principales celebraciones de San Cristóbal, sino el evento más importante referente a la venta de alcohol en la zona altos, señalan trabajadores de la cervecera con la que, año tras año, el municipio firma exclusividad.

Sus testimonios y la de los vendedores indican que en esta edición es evidente el favoritismo hacia la familia de la edil, Fabiola Ricci, para que sean ellos quienes se beneficien con el negocio.

La exclusividad

Durante los últimos años Heineken ha sido la cervecera con la que el municipio de San Cristóbal de Las Casas ha firmado exclusividad para vender sus diferentes productos.

A cambio, la empresa ofrece 10 % de descuento a los vendedores de la feria, quienes le rentan un espacio al municipio para comercializar el alcohol durante la semana de feria. Esta renta va de los cinco a los 15 mil pesos.

A cambio de este contrato, que llega a ser de un millón de pesos, según distintas fuentes de la cervecera, ellos se encargan de otorgar carpas, sillas, mesas y refrigeradores mismos que los trabajadores posicionan en los lugares indicados por el municipio.

La instalación del equipo suele darse con más de una semana de anticipación; sin embargo, este año los trabajos iniciaron cuatro días antes; aunque tampoco sirvió de mucho, pues un día previo a la inauguración, es decir, el sábado cuatro de abril, servicios municipales les pidió que movieran todo de nuevo.

Ese movimiento no solo causó molestia entre los trabajadores, sino también entre los vendedores, a quienes reubicaron hasta en tres ocasiones. “Y es trabajo porque los de la cervecera solo mueven la carpa y los refrigeradores, pero uno tiene que arreglar todo para poder vender” señaló una de las vendedoras, quien prefirió el anonimato.

Este “cambio de última hora”, señalan, no fue casual. Pues a la mayoría de vendedores los dejaron afuera del espacio donde se reúne el público para ver a los artistas, conocido como el masivo. En esa zona sí se vende alcohol, pero solo en tres carpas pegadas al escenario, que fuentes de la cervecera señalan son propiedad de la familia de Fabiola Ricci.

Zonas VIP

Dentro de esos puestos donde se vende alcohol dentro del masivo se encuentra la llamada zona VIP, ubicada al lado izquierdo del escenario, que lleva el nombre de Savanna Prime, empresa que investigaciones locales han ligado con el hermano de la edil, Martín Ricci.

En una visita al lugar, trabajadores dijeron que para entrar se cobra un cover que varía según el día. Por ejemplo, para la presentación del grupo cristiano Barak, estelar del jueves 9, cobraban 50 pesos, mientras que para el viernes, en donde se presentaría el rapero Alemán, el costo sería de 100 pesos.

Sobre si aún tenían espacios disponibles para el domingo de clausura, en donde se presentará Carin León, dijeron que no.

Los trabajadores explicaron que para ese día se pidió un consumo mínimo de 10 mil pesos por mesa y que los 20 lugares disponibles ya estaban apartados. Indicaron que posiblemente instalen dos o tres mesas más el mismo día.

Cuestionados sobre el costo de este acceso y la elección de la empresa para poner una zona VIP, en la que solo venden licor y no cervezas, distintos encargados de servicios públicos municipales que recorren la feria dijeron desconocer sobre el tema.

Abandono a eventos tradicionales

Las críticas ciudadanas a esta zona VIP también consisten en el abandono de otras celebraciones como el tradicional concurso de aficionados al canto “Hugo Isaac Robles Guillén”, impulsado por la Asociación Nacional de Locutores de México, delegación San Cristóbal.

Pese a que este año el presupuesto para la feria alcanza los 32 millones, siete más que el año pasado, el Concurso de aficionados nada más recibió un apoyo monetario de 20 mil pesos.

El ayuntamiento no les apoyó con aparatos de sonido en el escenario del parque Central, por lo que la asociación tuvo que pagar la renta.

Durante la premiación, en la que se ofertó un total de 32 mil pesos para todas las categorías, la asociación señaló que el evento se logró con el apoyo de patrocinadores que siguen creyendo en el proyecto.

Distintos socios y exsocios de la delegación San Cristóbal lamentaron que el ayuntamiento invierta grandes sumas en traer artistas nacionales, pero descuide el apoyo al talento local.