Ríos secos y en peligro de contaminación

Los sesenta ríos que existen en el municipio de Tonalá se encuentran totalmente secos y muchos de ellos ya están siendo utilizados como basureros por personas sin ninguna conciencia.

El municipio cuenta con 110 ejidos o comunidades de los cuales la mayoría de ellas cuentan con ríos; sin embargo, debido los fuertes calores, vientos e incendios han echo que estos estén totalmente secos.

Por ello el comisariado ejidal de la colonia Ignacio Ramírez, Jeremías Zavala, destacó que está situación es un grave problema, sobre todo para los ganaderos que no cuentan con pozos para dar a sus vacas y becerros agua potable.

Afluentes

Se informó que entre los afluentes mas importantes de Tonalá son el río Zanatenco, Tiltepec, Pedregal, Las Hermanas, Horcones, Piedronas, Las Hamacas, Ocuilapa, entre otros, los cuales están distribuidos en toda la geografía del municipio de Tonalá.

Por su parte, el Agente Municipal de Paredón, Humberto Hernández, denunció que ademas de la falta del vital líquido, la situación se agrava ya que personas desconocidas aprovechan las condiciones de sequía para depositar en estos sitios sus desechos, generando contaminación y el riesgo de que estos sean arrastrados cuando vuelva la temporada de lluvias.