Ritmo y tradición en el Carnaval Zoque Coiteco

Miles de coitecos y visitantes tomaron las calles de Ocozocoautla de Espinosa este 15 de febrero para celebrar el tradicional desfile del Carnaval Zoque Coiteco 2026, una festividad ancestral que combina ritual, alegría y orgullo cultural, con la presencia de los seis cohuinás, donde de chores y correlonas hicieron vibrar al Pueblo Mágico al ritmo de marimba, tambores y danza.

Con calles llenas de nubes de talco y el estruendo de la música de marimba, el Carnaval Zoque Coiteco 2026 vivió un momento culminante donde miles se presentaron para disfrutar del emblemático desfile que anuncia esta festividad ancestral.

Identidad

Desde temprana hora, las familias se apostaron en las aceras para aplaudir el paso de los participantes que, con trajes vibrantes, máscaras y danzas tradicionales, dieron vida a una de las manifestaciones culturales más representativas de la identidad zoque.

Se contó con la presencia de los cohuiná, espacios comunitarios que simbolizan la tradición y la espiritualidad local, encabezados por San Bernabé, la Virgen de Natividad, San Antonio Abad, Santa Marta, San Martín Obispo, Santo Domingo con la Virgen de Candelaria, y San Miguel Arcángel, cada uno con su figura emblemática que representa historias, símbolos y la mezcla de tradiciones indígenas y cristianas.

Los chores, personajes carnavalescos llenos de energía y color, fueron el alma del desfile.

Trayecto

Estos danzantes enmascarados, con sombreros y atuendos salpicados de listones, semillas y campanillas, recorrieron el trayecto entre risas, música y la tradicional lluvia de talco y espuma, que convirtió las calles en un lienzo blanco de festividad.

Junto a ellos, las correlonas, mujeres vestidas con trajes tradicionales, aportaron dulzura y ritmo con sus pasos marcados, saludando al público y sumándose al ambiente festivo con entusiasmo.

El desfile, una de las actividades centrales de esta celebración que se extiende del 13 al 18 de febrero, fue un despliegue de historia viva y de orgullo comunitario.

Más de seis mil chores y correlonas participaron en esta edición del carnaval, acompañados de danzas emblemáticas, música tradicional y juegos populares.

Historia

El origen de esta fiesta se remonta a antiguas celebraciones zoques dedicadas al Padre Sol, conocidas como Tajaj Jama, que con el tiempo se fusionaron con festividades cristianas traídas por los colonizadores, dando lugar a un carnaval único donde tradición ancestral y fe se entrelazan.

Hoy, este sincretismo se manifiesta en los personajes como el Mahoma Cabeza de Cochi, Mahoma Goliat, el David, los Tigres, el Caballito y los Monitos, cada uno con su danza específica y significado dentro de la cosmovisión local.

La jornada del 15 de febrero se vivió entre alegría, música y una atmósfera de comunidad, donde niños, jóvenes y adultos compartieron risas, bailes y tradiciones heredadas de generación en generación.

Más que una fiesta, el Carnaval Zoque Coiteco se consolidó una vez más como un símbolo de identidad y orgullo cultural para Ocozocoautla, que al ritmo de tambores y marimba sigue celebrando sus raíces con entusiasmo y respeto.