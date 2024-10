Rituales con incienso podrían desaparecer

Quemar incienso o mirra es uno de los elementos que acompañan los rituales religiosos y altares de muerto, sin embargo, su venta ha disminuido con el tiempo, incluso en temporadas fuertes como celebraciones de santos o Día de Muertos.

Consuelo, quien tiene un local al interior del mercado 5 de Mayo, se dedica a vender carbón y diferentes elementos que se utilizan para los rituales con inciensos, explicó que uno de los motivos de sus bajas ventas es que la tradición se va perdiendo con el tiempo, pues las nuevas generaciones ya no las replican como lo hacían las anteriores.

“Gente que es más grande que yo vienen a comprar, son quienes mas vienen”; dijo mientras acomodaba su mercancía para que estuviera a la vista.

Otro motivo que citó doña Consuelo, es que la gente que antes compraba copal, piedra blanca y mirra, han cambiado de religión.

“Ya ahorita ya no lo compran porque son de otra religión y ya no vienen a comprar, como se cambian de religión ya no lo usan”, destacó.

Falta menos de un mes para que empiecen las celebraciones del Día de Muertos, fecha en que algunos acostumbran a realizar un altar en honor a los seres queridos fallecidos. Sin embargo, no todas las personas que acostumbran a poner un altar a sus muertos, utilizan incensarios y otros elementos aromáticos para su altar.

Costos diferentes

Doña Consuelo detalló que, quienes lo usan y llegan a comprar a su local, adquieren desde una bolsita de piedra blanca o hasta cuatro. Cada artículo para quemar en el incensario tiene costos diferentes.

“Los precios varían, hay gomita o piedra blanca —como lo conocen—, copal, copal de ruedita, mirra, para el gusto de cada uno, hay mezclado también”, dijo.

Los precios oscilan entre 12 hasta los 35 pesos, según el producto; por lo que en vísperas de Día de Muertos, llevan desde una bolsita hasta cuatro.

“En total llego a vender esos días como 30 bolsitas, pero cada vez vienen menos gente a comprar”, señaló.

Piden preservar tradiciones

Finalmente, Consuelo hizo un llamado a la población a continuar las tradiciones mexicanas como es la celebración a los fieles difuntos, la cual es una actividad que data desde los tiempos del México prehispánico.

Cabe destacar que, los copales y elementos para realizar sahumerios o quemar en incensarios tiene su uso principal en ceremonias religiosas como festividades, fiestas patronales, además de ofrendas a los muertos; pero también se emplea como aromatizante y para armonizar los hogares.