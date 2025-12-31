Rituales de fin de año: tradición en los hogares

A pocas horas de recibir el Año Nuevo 2026, familias enteras se preparan para realizar los rituales que según la tradición, atraen prosperidad, amor y buena fortuna en los próximos doce meses.

Por las calles de Tuxtla Gutiérrez, el ambiente de diciembre se carga no solo con el olor a copal e incienso, sino con una energía de renovación.

La vida en el corazón de Tuxtla

En medio del bullicioso del mercado Juan Sabines, la venta de lentejas, velas, uvas y maletas en miniatura se dispara, revelando cómo estas prácticas se mantienen vivas en el tejido social de Chiapas.

“Para nosotros, esto no es solo una superstición; es una forma de ponerle fe y corazón a lo que queremos para el futuro”, comenta María López, quien por más de 20 años ha vendido hierbas y semillas en un local del mercado.

Mientras acomoda costales de lenteja, explica que desde principios de diciembre, la gente acude buscando este producto para la abundancia, ruda para limpiar la casa y las velas de colores, “Es bonito ver cómo, aunque el mundo cambie, estos rituales nos unen como familias y como comunidad”, expresó.

Rituales arraigadosen Chiapas

Estas prácticas, aunque compartidas en gran parte de México, de manera local se entrelazan con el profundo respeto por la naturaleza y el arraigo familiar que caracteriza a la región:

Limpiar la casa barriendo “de adentro hacia afuera”:

Esta acción se realiza durante el 31 de diciembre y simboliza sacar las malas energías del año que termina y hacer espacio para lo nuevo. Es un acto de purificación que prepara el hogar para recibir bendiciones.

Comer 12 uvas al compás de las campanas

Cada uva representa un deseo o un propósito para los doce meses del año. Familias enteras se reúnen frente al reloj, uva en mano, para pedir salud, amor o éxito en sus proyectos

Llevar lentejas en los bolsillos o comerlas en la cena

Por su forma redonda y abundante, se asocian con la prosperidad económica. Muchos chiapanecos las colocan en sus bolsillos o las incluyen en la cena para atraer abundancia durante el año entrante

Usar ropa interior de colores específicos

Una tradición llena de simbolismo: el rojo atrae el amor; el amarillo atrae el dinero y la abundancia; el blanco busca la paz y la armonía. Es común que, días antes, los puestos del mercado ofrezcan estas prendas en colores vivos.

Pasear una maleta o colocarla detrás de la puerta

Quienes anhelan viajar o cambiar de aires suelen dar una vuelta a la manzana con una maleta a la medianoche. Otra variante es dejarla cerca de la entrada del hogar, invitando simbólicamente a que los viajes lleguen en el nuevo ciclo.

Puente entre generaciones

Para antropólogos y sociólogos, estos rituales cumplen una función social profunda: son ritos de paso que ayudan a las comunidades a enfrentar la incertidumbre del futuro y a fortalecer los lazos colectivos.

En Chiapas, esto se refleja en la manera en que las familias se reúnen para barrer juntas, compartir las uvas o reírse mientras alguien sale corriendo con una maleta.

Hacer estos rituales es pensado en lo que se desea mejorar: que no le falte el trabajo, salud en las familias, paz y bienestar. Desde diferentes cosmovisiones y creencias es una forma de pedirle al universo o a Dios, que el nuevo año llegue con buenas energías.