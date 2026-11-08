Rizo de Oro pone fin a décadas de aislamiento

Desde temprana hora, familias de La Concordia, Villaflores, Villa Corzo, Frontera Comalapa, El Parral y otros municipios comenzaron a llegar para ser parte de un acontecimiento esperado durante décadas.

Entre pancartas, música de batucada y mensajes de agradecimiento, recibieron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien encabezó la inauguración del puente Rizo de Oro, en La Concordia.

Encuentro

A su llegada, la mandataria recorrió parte de la carretera y saludó a las y los ciudadanos que aguardaban su presencia.

En el acto estuvieron presentes el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala; y la directora general del Centro SICT Chiapas, Janette Cosmes Vázquez.

Durante su intervención, Ramírez Aguilar recordó que la construcción de la presa La Angostura transformó la vida de las comunidades, pero también dejó a familias separadas entre la Sierra y la Frailesca, lo que las obligó a buscar alternativas para cruzar, como las tradicionales chalanas.

“Durante décadas se pidieron estos puentes. A partir de hoy, su vida va a cambiar”, señaló.

Nuevo panorama

Destacó que la nueva conexión disminuirá los tiempos de traslado y las oportunidades de la región.

Como ejemplo, señaló que quienes viajan de Chicomuselo a Tuxtla Gutiérrez anteriormente podían tardar más de cinco horas, mientras que ahora el recorrido podrá realizarse en aproximadamente dos horas y media.

“Todos los serranos con los frailescanos van a tener mucho comercio”, expresó.

También destacó que la infraestructura facilitará el traslado de personas enfermas y el acceso a servicios básicos.

Por su parte, la mandataria federal dio a la inauguración un significado que, dijo, trasciende la construcción de una carretera.

Frente a los habitantes, sostuvo que el puente representa justicia para una población que durante años enfrentó el aislamiento.

“La inauguración del día de hoy lleva una palabra. Es justicia. Más allá de la gran obra porque es obra de la ingeniería mexicana”, destacó.

En el olvido

La presidenta recordó que después de la construcción de la presa La Angostura se dejó de lado a las comunidades que necesitaban mantener la comunicación entre ambas orillas.

“Se hizo la presa de La Angostura y se olvidó a la gente que vivía allí. Sí se hizo el pueblo de La Concordia, pero después la gente pedía puentes. Queremos pasar de un lado a otro, queremos regresar a estar cerca de nuestras familias”, señaló.

En este sentido, destacó la continuidad de los proyectos de infraestructura en la región y afirmó que, tras varios sexenios en el olvido, el actual gobierno se mantendrá firme ante el lema de la Cuarta Transformación: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

“Tuvo que llegar el presidente López Obrador para hacer el primer puente y llegamos nosotros para inaugurar el día de hoy el puente Rizo de Oro como justicia y bienestar para los pueblos”, dijo.

Al terminar el acto protocolario, Sheinbaum recorrió la estructura junto a las y los ciudadanos, además de autoridades estatales y federales. “Un extraordinario avance para Chiapas”, subrayó.