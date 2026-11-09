Rizo de Oro, un sueño cumplido: Sofía Espinoza

La inauguración del puente Rizo de Oro representa un sueño cumplido para Chiapas y sus habitantes, consideró Sofía Espinoza Abarca, presidenta del Sistema DIF Chiapas y esposa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, durante el acto encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el municipio de La Concordia.

En el marco de la visita de la mandataria federal a la entidad, Espinoza Abarca expresó su reconocimiento por la conclusión de esta infraestructura, al señalar que se trata de una obra que durante años fue anhelada por la población y que finalmente se concretó con el respaldo del Gobierno Federal.

“Un sueño cumplido, un sueño más cumplido de Chiapas y los chiapanecos, un sueño que la gente anhelaba, pero siempre llega a su tiempo y su momento”, manifestó.

Agradecimiento

Asimismo, destacó que la voluntad de contar con una presidenta de la República con sentido humanista y social permitió hacer realidad este proyecto, por lo que agradeció a Claudia Sheinbaum por esta obra y por otras acciones de infraestructura impulsadas en Chiapas.

“Un agradecimiento a la presidenta por esta gran obra y por muchas obras más que ha estado haciendo en Chiapas”, expresó.

Por su parte, Obdulia Magdalena Torres Abarca, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), señaló que el puente representa justicia social para los habitantes de La Concordia y las comunidades aledañas, debido a que permitirá reducir distancias y facilitar los traslados hacia otros municipios, principalmente a Tuxtla Gutiérrez.

Integrantes del grupo Amigos de La Concordia, quienes durante aproximadamente 20 años realizaron gestiones para concretar el proyecto, señalaron que esta infraestructura representa una oportunidad para recuperar parte de la actividad económica de la región.