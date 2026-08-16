Roberto Rodríguez: el arte que nace desde la infancia

Roberto Rodríguez Coutiño es un artista visual y tallerista de dibujo y pintura en la Casa Cultural Corazón de Chiapas, sumando 35 años de trayectoria artística.

Afirma que su vínculo con el arte comenzó a los cinco años, cuando “el dibujo se convirtió en una forma de entender y expresar el mundo”.

Desde entonces, su camino lo ha llevado por la pintura, la escultura y el arte urbano visual en el estado.

Del comienzo

Coutiño narra que en sus estudios en la secundaria Adolfo López Mateos, tuvo uno de sus primeros acercamientos formativos con el maestro Luis Alaminos Guerrero, un destacado pintor y promotor artístico hispanomexicano.

Más tarde estudió Arquitectura en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), experiencia que amplió su visión sobre el espacio, la forma y la composición.

El menestral asevera que ha trabajado con pintura al óleo y acrílico, además de experimentar con resina.

Ciudad de México

Participó en un concurso en Ciudad de México (CDMX) sobre “Niño de la Mar” y en propuesta para el escudo de la ciudad, donde obtuvo el segundo lugar.

También realizó una escultura en resina inspirada en Coyatoc.

Menciona que los museos de la CDMX también lo inspiran.

“Frente a obras de Diego Rivera, Rodríguez Coutiño encuentro preguntas sobre color, identidad y memoria”, expresa.

En la pandemia creó una obra especial para su madre, inspirada en los cerezos japoneses.

La pieza fue presentada en una exposición en el Centro Cultural Jaime Sabines, junto con 50 trabajos más.

Firma como Tag

Es importante destacar que su trayectoria también incluye la colaboración en la creación de una obra dedicada a Frida Kahlo y un diplomado en arte urbano, donde profundizó en técnicas como el stencil y el graffiti.

Rodríguez menciona que firma sus obras como “Tag”, el cual significa “Sol”, expresión que resume su mirada con luz para transformar ideas en imágenes

Como tallerista, comparto esa experiencia con nuevas generaciones, y estoy convencido de que el arte también es una forma de encuentro, memoria y expresión”, concluye.