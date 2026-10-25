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Robo de cableado provoca daños en alumbrado público

Octubre 25 del 2026
En la imagen se observa el cableado arrancado de un poste, lo que provocó un corto circuito. Rafael Victorio / CP
En la imagen se observa el cableado arrancado de un poste, lo que provocó un corto circuito. Rafael Victorio / CP

El intento de robo de cableado eléctrico, provocó un cortocircuito y que parte del centro de la ciudad de Tapachula se quedara sin alumbrado público.

El alcalde Yamil Melgar Bravo, a través de sus redes sociales, dio a conocer el hecho y pidió a la ciudadanía que reporten los casos de personas que intenten sustraer cables o manipulen las instalaciones de manera sospechosa, con la finalidad de proceder conforme a la ley.

Afectaciones

Los hechos denunciados se registraron sobre la avenida Central Norte-Sur, en donde muestra el cableado arrancado en un poste, lo que provocó afectaciones en el servicio de alumbrado en la ciudad.

Por ello, insistió en el llamado a los ciudadanos a realizar los reportes incluso “si es posible, sin ponerse en riesgo ni confrontar a las personas que lo hacen, tomar fotografías para que las autoridades actúen”.

Dijo que el contar con un eficiente alumbrado público ayuda a la seguridad de la población y del comercio.

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