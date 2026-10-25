Robo de cableado provoca daños en alumbrado público

El intento de robo de cableado eléctrico, provocó un cortocircuito y que parte del centro de la ciudad de Tapachula se quedara sin alumbrado público.

El alcalde Yamil Melgar Bravo, a través de sus redes sociales, dio a conocer el hecho y pidió a la ciudadanía que reporten los casos de personas que intenten sustraer cables o manipulen las instalaciones de manera sospechosa, con la finalidad de proceder conforme a la ley.

Afectaciones

Los hechos denunciados se registraron sobre la avenida Central Norte-Sur, en donde muestra el cableado arrancado en un poste, lo que provocó afectaciones en el servicio de alumbrado en la ciudad.

Por ello, insistió en el llamado a los ciudadanos a realizar los reportes incluso “si es posible, sin ponerse en riesgo ni confrontar a las personas que lo hacen, tomar fotografías para que las autoridades actúen”.

Dijo que el contar con un eficiente alumbrado público ayuda a la seguridad de la población y del comercio.