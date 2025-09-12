Robustecen programas en colaboración con PNUD

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, participó en el Taller de Evaluación en las Incubadoras de Monitoreo y Evaluación para Intervenciones Locales 2025, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En este espacio, el titular de la Secretaría del Humanismo presentó la iniciativa Comedores del Humanismo, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que fue reconocida entre los 10 programas sociales más relevantes a nivel nacional de entre más de 150 que fueron registrados, dentro de un proceso de fortalecimiento promovido por el PNUD.

El taller contó con la participación de la representante residente del PNUD en México, Silvia Morimoto y del representante adjunto, Daniel Vargas, con quienes se dialogó sobre las acciones que se desarrollan en Chiapas para mejorar la calidad de vida de las familias, mediante programas sociales innovadores y sostenibles.

“Seguiremos impulsando en esta Nueva ERA acciones que transformen y fortalezcan el bienestar de las familias chiapanecas”, afirmó el secretario del Humanismo.

Compromiso

Desde la Secretaría del Humanismo, y con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, seguiremos impulsando programas y acciones que mejoren la calidad de vida de las familias chiapanecas, a través de las incubadoras como herramienta para evaluar el impacto y la trascendencia de estos programas en la reducción de indicadores de pobreza.