Robustecerán vigilancia en radio y televisión

El Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó una convocatoria a las instituciones de educación superior, a fin de robustecer el monitoreo y la vigilancia en las pre y campañas electorales de cara a las elecciones de 2027.

Flor Denisse Pérez Chávez, encargada del despacho de la Vocalía Ejecutiva Local del INE en Chiapas, comentó que hasta este 31 de julio está abierta la invitación para que se sumen las instituciones.

La idea es que participen en el monitoreo las estaciones de radio y televisión que difundirán noticias en el proceso electoral 2026-2027, con la intención de presentar resultados públicos cada 15 días.

Pérez Chávez remarcó que es importante que todos los sectores involucrados en temas electorales cumplan lo marcado en ley, por lo que se revisarán varios temas durante el monitoreo.

Cumplimiento

En los anexos aprobados por el INE, detalló, las instituciones de educación superior deben cumplir con algunos requisitos para participar y todos los detalles se pueden encontrar en la página del Instituto.

Con base en la convocatoria difundida, estas actividades buscan que haya un voto informado, así como transparencia electoral y se promueve la investigación académica.

La encargada del despacho de la Vocalía Ejecutiva Local del INE en Chiapas, detalló que en esta elección intermedia, la precampaña tendrá una duración de 40 días y las campañas durarán 60 días.

Fechas

Las actividades de precampañas están contempladas del 4 de enero al 12 de febrero de 2027 y las campañas electorales se harán del 4 de abril al 2 de junio.

Lo que se revisará en el análisis, es que los programas de radio y televisión usen lenguaje incluyente, además de analizar el tiempo estimado de cada partido político, coalición y candidaturas.

También se pretende un análisis para conocer la presencia de la violencia política en razón de género, además de identificar si hay alguna forma de discriminación en las personas que vayan a participar en los cargos de elección popular.

Todas estas actividades son adicionales al trabajo que realiza el INE; lo importante es que las universidades participen para conocer cómo abordan los medios de comunicación las pre y las campañas electorales.

Finalmente, comentó que el monitoreo se hará en programas de radio y televisión y por el momento el contenido en redes sociales está fuera de esa actividad.