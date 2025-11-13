Robusto operativo contra mototaxis

Momentos de tensión vivieron operadores del transporte pirata del servicio público ante un fuerte operativo que tuvo lugar la mañana del miércoles, al poniente del municipio de Cintalapa, con resultados positivos pero no definitivos, continuarán realizando filtros para reducir los números.

Descanso

Trascendió que minutos antes de las 10:00 horas se instalaron vehículos y personal de los tres órdenes de gobierno sobre la avenida Central y calle Primero de Mayo en la colonia Urbana Norte, donde marcaron el alto a todos los vehículos del transporte público en modalidad de mototaxi.

Tras lo anterior el personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte, responsable del operativo, solicitó a cada conductor y propietario de la unidad de renta la documentación que acredita la propiedad de la misma; así como, los permisos legales para brindar el servicio de transporte a la población.

Sanciones

En ese sentido, las unidades que no contaron con lo establecido por la ley fueron detenidas y puestas disposición de la autoridad pertinente, para después ser trasladadas en el servicio de plataformas al corralón municipal correspondiente, donde se habla de una sanción de entre 200 a dos mil UMAs.

Importante destacar que, según informó el representante dela SMyT, en próximos días realizarán este operativo en los municipios de Ocozocoautla y Jiquipilas, una vez se coordinen con los alcaldes para el respaldo de las corporaciones policiales.