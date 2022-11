Colocarán preciadores por Día de Muertos

La delegación en Tuxtla de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que colocará preciadores para que la población sepa el monto a pagar por los artículos que se usan en la festividades de Día de Muertos. Asimismo, anunció que sancionarán a quienes no exhiban precios en los panteones.

En este contexto, Fernanda Trujillo Gutiérrez, titular de la Oficina de la Defensa del Consumidor (Odeco) en la capital, precisó que se sancionará a los vendedores que no exhiban los precios de sus productos durante la celebración del Día de Muertos en los camposantos.

Para ello, indicó que personal de la Profeco hará recorridos alrededor de los panteones capitalinos para colocar preciadores y supervisar que los precios estén a la vista de los consumidores, y en caso contrario, aplicar las sanciones correspondientes.

Dijo que “si bien es oferta y demanda, deben colocar los preciadores para que la gente tenga conocimiento de cuánto cuesta un ramo, una vela o los productos relativos a esta festividad”.

Ante ello, la funcionaria pidió a la población que no acuda a comprar a lugares o puestos en donde los precios no estén a la vista o donde no les den los montos totales a pagar de cada producto.

Hizo énfasis de que se tenga en consideración estos elementos para tomar conciencia y saber dónde hacer la adquisición de los productos o alguna transacción comercial durante este 1 y 2 de noviembre.

También hizo un llamado a los comerciantes para respetar los precios de los productos, a fin de evitar sanciones, pero también las afectaciones a la población en esta festividad.

Es común en estas fechas que no se respeten los precios en alimentos y bebidas, así como otros artículos que son consumibles en la temporada. “La población debe hacer la comparación de precios para no llevarse sorpresas desagradables”, insistió.