Encuestas electorales recientes no son de fiar

Servando Cruz Solís.

Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, expuso que las encuestas electorales presentadas en estos momentos no son de fiar, pues no presentan las metodologías con las que fueron realizadas.

Además sostuvo que es muy prematuro emitir resultados de encuestas sobre preferencias electorales, puesto que quienes figuran en ellas ni siquiera son precandidatos, dado que el proceso electoral en esta entidad es en 2024.

Estas encuestas, dijo, no tienen credibilidad alguna porque no se publica la metodología utilizada para ello, tampoco las preguntas que se aplican a la población para conocer su opinión y evaluación sobre el desempeño de la clase política. Pese a que hay órganos que sancionan este tipo de acciones, a veces no se hacen las investigaciones de oficio para conocer quién financia estas encuestas.

Agregó que “está muy prematuro, porque lo que ahorita piensa la gente, quizás el día de mañana no sea igual; generalmente cambian las preferencias electorales a la mera hora que se conoce la actividad de cada candidato, porque ahorita no tienen calidad ni de precandidato”.

Cabe recordar que la agrupación Consulta Ciudadana México 2030 realiza cada mes una encuesta en los 13 distritos de Chiapas, con la intención de conocer la evaluación que la ciudadanía realiza sobre las autoridades estatales.

En una rueda de prensa dio a conocer que, de acuerdo con la muestra realizada a 382 personas, por cada uno de los 13 distritos se recogieron resultados donde detectaron un 36 % de aceptación al partido Morena; 15 % al Partido Verde Ecologista de México; 10 % a Movimiento Ciudadano; 7 % a Chiapas Unido; y 6 % a Mover a Chiapas.

En las preferencias de servidores públicos, se encuentra en primer lugar Pepe Cruz, secretario de Salud; seguido por Zoé Robledo, director general del IMSS; Sasil de León, senadora de la República; y la alcaldesa de Tapachula, Rosy Urbina.