Marcharán en defensa del INE en Chiapas

Amado Avendaño Villafuerte, integrante del Frente Cívico Nacional, dio a conocer que está todo listo para la marcha nacional en Tuxtla Gutiérrez para la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), ante lo que se ha considerado un atentado contra su permanencia.

El próximo domingo, a las 10:00 de la mañana, un grupo de ciudadanos realizará una marcha que partirá del parque Bicentenario. Esta movilización es convocada por el Frente Cívico Nacional, cuyos integrantes buscan la defensa del INE y su autonomía.

Dicha manifestación se realizará en 30 ciudades a convocatoria de 51 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, organizaciones campesinas y empresarios.

A nivel nacional, han confirmado su apoyo: la agrupación Valentín Gómez Farías, Zapopan es de Todos A. C., Unión de Transportistas del Estado de Jalisco, Sindicato de Trabajadores e Instaladores en Electricidad y Fontanería del Estado, Mujeres Mexicanas Amando Jalisco, Fundación Cultural Benito Juárez.

Así como Unión Nacional de Transportistas y Campesinos por una Conciencia Superior, Instituto de Desarrollo Social e Investigación, 100 Por Jalisco A. C., Rondalla Tapatía A. C., Social Integradora Capítulo Arandas A. C., Movimiento Viva México, Red Mundial de Jóvenes de la ONU, Avancemos, Phamtom y México Solidario, entre otras.