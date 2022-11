Albergue canino causa incomodidad a colonos

Habitantes del ejido El Jobo, en Tuxtla Gutiérrez, denunciaron la instalación de un supuesto albergue para perros, situación que está dejando una serie de afectaciones a los colonos.

Este espacio, que ha sido acondicionado en el patio de una vivienda particular, concentra un número importante de canes, y en condiciones que tampoco son las adecuadas.

Vecinos señalan que los ladridos de los perros, que son alrededor de 50, se escuchan durante todo el día, la noche y hasta en la madrugada, lo cual ha venido afectando la salud de los adultos mayores que sufren de hipertensión.

“No entendemos cómo pueden poner un albergue de perros si es insalubre, no hay condiciones, hay problemas de salud; en el caso de los adultos mayores es un tema complicado, pues no dejan dormir”, externaron.

A través de un video se puede apreciar una sola sección de este albergue, por lo que los vecinos ya han solicitado la intervención de las autoridades para que sea reinstalado en una zona más rural.

Señalamiento

También señalaron que al parecer los encargados de dicho albergue rentan el predio para tal propósito, sin ser habitantes de la colonia, razón por la que ni cuenta se dan de la molestia que ocasionan.

“Prácticamente están tratando de solucionar un problema generando otro y no es posible que nos afecten de esta manera”, remarcaron.

Una vecina del inmueble expuso que “sí es cierto que de pronto son molestos los ladridos, y he pensado que, aunque afortunadamente ahora no tenemos muchos vecinos, algún problema similar podría ocurrir si viene más gente a vivir cerca de aquí. Es lamentable que haya personas poco empáticas con los perros, pero también es entendible, no a todos les agradan los animales. Pienso que sí deberían ver la forma de ubicarse en un terreno más apartado”.

Bajo este panorama los colonos hacen un llamado a las autoridades municipales para atender esta queja, la cual puede derivar en un conflicto mayor entre los vecinos y quienes improvisaron este refugio para perros.