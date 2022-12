Exhortan a no comprar perros como regalo

El abandono de perros es un problema constante en la entidad. CP

Al cierre de fin de año, Narcedalia Mayor Gordillo, presidenta de la asociación civil Movimiento Animalista para Chiapas (Mapach) —dedicada al rescate de perros en situación de calle—, exhortó a las familias a evitar comprar perros como regalo de Navidad, debido a que en enero incrementa el abandono de perros.

La animalista comentó lo siguiente: “Se olvidan que no son juguetes, ellos son seres sintientes; se les sugiere que, por favor, no estén regalando animalitos porque el niño puede pedir las cosas pero no está consciente de que es una gran responsabilidad”.

En promedio, los gastos por adquirir un perro oscilan entre los mil a cinco mil pesos, entre las croquetas —depende la calidad—, vacunas, desparasitantes, visitas médicas, detergentes, collares antipulgas (o garrapatas). Por ello, también se dan los casos de abandono cuando el perro se enferma y no se cuenta con el recurso para los gastos médicos, o descubren que es de raza grande y no hay espacio en el hogar que sea suficiente.

“También ocurren casos de perros que terminan con fracturas, porque los niños juegan con ellos como si fueran juguetes y los tiran. Una buena parte de los 88 perros que se encuentran en este refugio tienen las patas fracturadas, [lesiones] que los dueños nunca atendieron”, indicó.

Recalcó que adquirir un perro es una gran responsabilidad, por ello pidió a las personas que buscan regalar un perro a que consideren estos puntos para así evitar su posterior abandono.