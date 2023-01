La representación en Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social realizó la retransmisión en las instalaciones médicas de los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1, en Tapachula, y No. 2, en Tuxtla Gutiérrez, así como en la Unidad Médica Familiar (UMF) No. 11, también en Tapachula, donde trabajadoras y trabajadores de todas las categorías presenciaron la ceremonia conmemorativa que tuvo lugar en la Oficinas Centrales del IMSS en la Ciudad de México.

En este sentido, la representante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Oaxaca, maestra María Luisa Rodea Pimentel, acudió a la ceremonia conmemorativa del 80 aniversario del Seguro Social, acto que encabezó Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS.

Durante el evento de conmemoración de los 80 años del instituto, realizado en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, el director general señaló que el IMSS surgió de la Revolución Mexicana y hoy acude al llamado histórico de contribuir a los propósitos de la cuarta transformación de proteger a los mexicanos en los momentos de incertidumbre y de enfermedad, con el mensaje del derecho a la salud y a la felicidad.

“Hay muchos desafíos aún, es cierto, pero tenemos rumbo y tenemos convicción. Ser el IMSS del porvenir. Ser el IMSS de la férrea voluntad de transformar la vida pública de México. Ser el IMSS de la cuarta transformación, el pueblo que cura al pueblo”, agregó.

Zoé Robledo afirmó que la institución amplía sus horizontes para dar seguridad social a las personas trabajadoras del hogar, independientes y migrantes; apoyó en la vacunación contra covid-19 en todos los rincones del país, desarrolla investigación y participa en los planes de justicia de los pueblos Yaqui, O’dam y Cananea.

Resaltó que el instituto crece en infraestructura, equipo, personal, formación de médicos especialistas; atiende el cáncer infantil como una prioridad mediante 35 Centros de Referencia Estatal.