No todo en la pandemia ha sido negativo, ya que según los libreros locales, el confinamiento ha sido un aliciente para la lectura en los hogares chiapanecos.

De acuerdo con José Jovany Vázquez Pérez, administrador de una librería en la capital chiapaneca, durante el 2020 en la pandemia por covid-19 la venta de libros incrementó debido a la estrategia nacional “Quédate en casa”.

Con ello, la ciudadanía que no acostumbraba a leer tuvo que comprar libros para permanecer en el encierro, mientras que los lectores asiduos adquirieron nuevos títulos para mantenerse ocupados durante el confinamiento.

Actualmente los libros continúan con buenas ventas, situación que es alentadora para los libreros, luego de que un buen número de librerías ya habían quebrado desde antes de la pandemia.

Las sagas de Harry Potter, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, así como El Principito, libros para colorear y best sellers, son los ejemplares que se siguen vendiendo en este mes, es decir, las librerías se han mantenido desde la pandemia, cuando se creía que los libros habían sido desplazados por las redes sociales.

En este contexto, dijo que “el incremento de este año va aumentando un 75 por ciento. Hasta ahorita, padres de familia han venido a comprar lo que son libros de lecturas e interés general”.

De acuerdo con la Asociación de Librerías y Papelerías del Estado de Chiapas, en la entidad falta impulsar una estrategia estatal de lectura, la cultura de la lectura es muy limitada, por lo que la aspiración es que los jóvenes se metan más a la lectura, la visión es que se consuman libros, un objeto social y económico.

Cabe destacar que a nivel nacional el mexicano no solo no lee, sino que no comprende lo que lee, eso ha llevado a un rezago económico, social y académico porque se lee cada vez menos.

El chiapaneco promedio lee entre un cinco a seis libros al año, mientras que la media internacional es de doce libros al año, y en Chiapas se tuvo un estudio hace seis años que revelaba un aumento en el consumo de libros.