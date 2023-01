Directores sindicalizados toman oficinas del Cobach

Desde temprana hora, decenas de directores de diferentes planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), adheridos al Sindicato de Directivos del Cobach (Sidicobach), tomaron las oficinas centrales en la capital chiapaneca para denunciar actos de represión por parte de la dirección general.

En entrevista, Óscar Escandón Hernández, vocero de los inconformes y delegado sindical de la zona Sierra y Fronteriza, dio a conocer que se convocó a una asamblea permanente a los 186 agremiados para tomar acuerdos respecto a la nula atención que han tenido por parte del director general del Cobach, Jorge Luis Escandón Hernández.

Precisó que este sindicato es de reciente creación, y arribaron a la dirección el pasado 2 de diciembre para presentarse, pero no fueron recibidos, por el contrario, han sufrido actos de represión por parte de los coordinadores de zona.

Señaló que “se ha pretendido rescindir los contratos de varios de los compañeros por el único motivo de pertenecer al Sidicobach; por este motivo estamos tomando estas acciones y estamos por decidir las acciones a seguir en beneficio de nuestros agremiados”.

Este sindicato está conformado por directores, se pueden sumar subdirectores y responsables de los centros Emsad.

Recordó que este sindicato está legalmente constituido, ya que el pasado 30 de septiembre del 2022 realizaron la solicitud de registro ante el Centro Federal de Registro Laboral, obteniendo el registro oficial el 22 de diciembre, con número 59.

Lamentablemente, al dar a conocer a las autoridades sobre la constitución legal del sindicato, les han negado todo acercamiento, tampoco han querido darle el reconocimiento que le corresponde al Sidicobach.

Responsabilizaron directamente a la dirección general, que además de no reconocerlos, están hostigando laboralmente a los agremiados.

“A los compañeros les piden que renuncien, los amenazan con despedirlos, espantando al resto de los directores para que no se agremien a este sindicato, o los van a correr de sus centros de trabajo”, indicó.

Los directores del Cobach no esperaban esta respuesta de la dirección general, pues el sindicato cumple con la ley, “no esperábamos esto. Por esta razón hacemos el llamado al director a que reconozca el Sidicobach, que podamos ser escuchados, no pedimos otra cosa que no sea el reconocimiento a nuestros derechos laborales”.