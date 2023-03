Niegan pagar bono anual a docentes jubilados

Docentes jubilados del nivel de secundarias técnicas denunciaron que no les quieren dar el bono anual que les corresponde por ley, señalando a las autoridades educativas estatales de desaparecer este recurso destinado para este fin.

En relación a este tema, los maestros jubilados expresaron: “Nos pagan un bono anual y nos deben de varios años debido a la pandemia, pero esta vez antes de las votaciones salieron pagos del 2019, pero no salió del 2020, 2021, 2022 y 2023”.

Los afectados arribaron este jueves a las oficinas de la Secretaría de Educación para realizar este cobro, pero se llevaron una desagradable sorpresa al percatarse que únicamente salió una relación de docentes.

“Es algo que no sabemos, no nos dicen el motivo por el cual no aparecen todos los nombres, lo que ha generado diferentes inconformidades; necesitamos que nos expliquen lo que está ocurriendo”, expresaron.

Abundaron que han cumplido con todo el papeleo, incluyendo la clave interbancaria, INE, CURP, todo lo necesario para que se cumpla con este movimiento.

Señalaron que “como ya pasaron las votaciones, ya suspendieron los pagos hasta nuevo aviso, y si ven que todos nos quedamos sin hacer nada, no nos darán los pagos y este recurso lo van a robar, algo que es muy injusto”.

Además señalaron que el trato que les han dado en la Secretaría de Educación ha sido grosero, “parece que no les interesa, no nos atienden los funcionarios ni nos dejan entrar, con eso les decimos todo”.

En este contexto, los docentes jubilados se ven en la necesidad de tomar otras acciones y por ello el próximo martes realizarán un plantón, pues aseguran que no se retirarán hasta que les paguen a todos.

A cada profesor le corresponde un pago de mil 700 pesos de este bono por cada año, y a este sector se le adeuda cinco años.

“Es necesario que se resuelva este tema lo antes posible, pues no se vale que no nos paguen este bono, por eso pedimos a las autoridades que volteen a ver este problema que afecta a por lo menos 600 maestros jubilados”, concluyen.