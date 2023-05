Van 11 feminicidios hasta el 30 de abril

Las madres de las víctimas de feminicidio viven un calvario al peregrinar constantemente en búsqueda de justicia. Cortesía

En este 2023 se han documentado 11 feminicidios hasta el 30 de abril, según cifras del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres en Chiapas. Situación que representa un incremento significativo en relación con años anteriores.

En este contexto, la Alerta de Violencia de Género (AVG) reporta 11 casos, un incremento significativo en comparación con los mismos meses del 2022, en donde se registraron al menos ocho casos.

Cuatro de estas 11 mujeres perdieron la vida por arma de fuego, mientras que una fue por arma blanca y el resto por otros objetos.

Han sido asesinadas dos menores de edad, seis de 18 a 30 años, una de 31 a 40 años y una más de 41 a 60 años o más.

En este contexto, Flor Emilia Alcázar Coutiño, madre de Paola Yazmín Ocampo Alcázar, asesinada en Tuxtla Gutiérrez en diciembre del 2022, asegura que no hay ningún avance en las investigaciones para dar con el paradero del feminicida de su hija.

“Es lo que me dijo: ‘Voy a regresar mamita, voy a regresar el miércoles’. Yo estuve esperando a mi hijita y ya no volvió, y entonces ya lo supe por mis hijas de la desaparecieron antes porque ella llegó a trabajar, hay muchas personas que la vieron que llegó a trabajar, pero ya no salió de la escuela”, agregó.

En 2022, 172 mujeres fueron víctimas de muertes violentas, de las cuales 59 fueron tipificadas como feminicidio, 37 mujeres sufrieron tentativa de feminicidio, 153 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, nueve fueron víctimas de homicidio doloso y 47 fueron víctimas de homicidio culposo.

Las madres de las víctimas de feminicidio viven un calvario al peregrinar de dependencia en dependencia, pasando por distintas administraciones y a la par de los años, sin que estas familias encuentran la justicia para sus seres queridos.