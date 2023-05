Alertan a automovilistas por asaltos en puente

Usuarios y transportistas de la autopista Ocozocoautla-Las Choapas alertaron por la presencia de asaltantes a la altura del Puente Chiapas, lo que pone en riesgo a la población.

De acuerdo con los denunciantes, se trata de un grupo armado que está operando en este punto libremente.

En uno de los casos, un usuario dio a conocer que “este domingo, cerca de las seis de la mañana me encontraba haciendo cola para pasar en el Puente Chiapas. Como muchos sabrán, lo están arreglando y solo hay paso en un carril”.

Entonces, continuó, “había una camioneta Toyota Hilux blanca que estaba parada frente a mí; esperó a que dieran el paso a nuestro carril y mientras los vehículos avanzaban la Hilux se giró como queriendo dar vuelta y quedó atravesada en el carril aproximadamente a unos 20 metros”.

El denunciante relata que luego de quedar la camioneta de frente, bajaron cuatro sujetos armados con la cara cubierta con pasamontañas.

“Corrieron hacia nosotros apuntándonos, pero me percaté de sus intenciones y me arranqué intentando echarles el carro encima y me pasé al carril izquierdo, haciendo a un lado la barrera vial para evadirlos.

“Aunque nos apuntaron, gracias a Dios no nos dispararon, ya que pasé justo a lado de ellos”, relató.

Agregó que “dos carros detrás de mí también se arrancaron, pero mientras yo huía pude ver que a un coche blanco sí lo rodearon. Ojalá estén bien”.

El conductor mencionó que alcanzó a llegar a la siguiente caseta. “Lo primero que hice fue reportarlo a la Guardia Nacional. Ya no me quedé para ver si hicieron algo al respecto, pero espero que sí”.

Asimismo, hizo un llamado a la población para que “estén muy pendientes cuando transiten por ahí o en alguna otra carretera; no bajen la guardia, menos en esos retenes donde se hacen colas largas. Hoy apenas la libré”.