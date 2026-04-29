Rodulfo Figueroa, escuela modelo que cumplirá 100 años

Los paseos por el arbolado y placidez del río Sabinal provocaron que el poeta Jaime Sabines casi reprobara el sexto grado en la escuela Rodulfo Figueroa, una institución modelo que está próxima a cumplir cien años de fundación.

Esta institución educativa es de las más antiguas de Chiapas, pero sobre todo simbólica por su origen revolucionario en la búsqueda de ofrecer educación niños, hijos de campesinos de un pueblo abandonado de principios de siglo pasado.

Historia

Los libros de historia citan que la señorita María Isidra Matus León, rogaba a padres de familia para que les permitiera enseñar a leer y escribir a los niños de la zona poniente de la ciudad, un pueblo que para 1929 tenía en la zona poniente, a escasas diez calles del parque Central, una región boscosa.

Una vez teniendo un grupo de niños, la profesora María Isidra buscó al gobernador Raymundo Enríquez, quien autorizó pagar la renta de una casa en la 1.ª Sur y 12.ª Poniente para que la mujer diera las clases.

El 15 de marzo de 1929 nombran el gobernador y el secretario de Educación Marcos E. Becerra a María Isidra Matus León como maestra de circuito para fundar el 16 del mismo, la escuela pública Rodulfo Figueroa.

El número de niños creció y un año después la escuela se cambió a la calle Real, actualmente avenida Central.

Posteriormente, el nuevo gobernador Rafael Pascasio autorizó la construcción de una escuela completa en la avenida Central y 6.ª Poniente, inaugurándola el primero de noviembre de 1941.

Para 1970 la demanda de alumnos era muy amplia, por lo que el gobernador José Castillo Tielemans autorizó construir una nueva escuela más amplia en la 11.ª Poniente entre 1.ª y 2.ª Norte, siendo inaugurada el 31 de octubre de ese mismo año.

Tiempo después en el mismo lugar se ampliaron salones, por lo que por un periodo la población estudió en instalaciones prestadas de otras escuelas.

Siendo febrero de 1995 cuando la escuela quedó de nuevo lista para sus alumnos que estudiaron sin inconvenientes hasta el sismo de 2017, que derribó las bardas de la institución.

Tras las reparaciones y la resolución del hundimiento en alguna sección de la escuela, regresó al trabajo habitual que beneficia en la actualidad a unos 408 infantes en 14 grupos.

Actualidad

Esta escuela además es un espacio inclusivo para infantes con discapacidad y neurodivergencias, donde colabora por ejemplo la destacada terapeuta Nallely Gómez, así lo explicaron la profesora Gabriela Navarro y el director José Cerna, quienes confirmaron que la comunidad escolar y de padres de familia tienen una relación de coparticipación.

El lugar tiene buenas instalaciones, con mantenimiento y limpieza general, salones con clima, además de la apertura a docentes practicantes que destacan por su formación, es el caso del joven profesor Marcos Zúñiga, además la escuela participa en festividades del barrio y de conciencia social.

Este trabajo actual pretende seguir los ideales de los fundadores de la institución que vieron en las infancias la oportunidad de formar a excelentes seres humanos en la búsqueda de un mejor Chiapas.

En esta escuela han estudiado diversos personajes ilustres de Chiapas, entre ellos destaca el poeta mayor Jaime Sabines, de quien se tienen libros en la biblioteca escolar y diversas anécdotas, entre ellas que estudiando el sexto grado alternaba las clases con sus paseos por el río Sabinal, fuente de la inspiración, recreo y visión que más tarde lo consolidaría como el poeta del pueblo, pero que pasó de panzazo el sexto año.