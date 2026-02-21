Romeristas de Guatemala visitan templo en Tecún Umán

Este primer viernes de Cuaresma, en la ciudad fronteriza de Tecún Umán, Ayutla San Marcos, Guatemala, recibe la ancestral romería de fieles devotos procedentes de distintas comunidades cercanas y lejanas de este punto para rendir tributo al Señor de las Tres Caídas y agradecer o pedir favores a la imagen milagrosa.

Los romeristas aprovechan luego de visitar el templo para hacer sus compras de ropa, trastes y todo tipo de mercancías del lado mexicano; muchos caminan en el río Suchiate cuyo nivel apenas alcanza unos 30 centímetros.

La festividad religiosa de Tecún Umán coincidió en fechas por décadas con el inicio de la feria del primer viernes de Suchiate. En la actualidad el Ayuntamiento que preside Elmer Vázquez Gallardo programó la inauguración de la festividad una semana antes como Feria Internacional Suchiate 2026 sin mencionar el carácter religioso ancestral; sin embargo, comerciantes procedentes de otras partes de Mexico acuden religiosamente como lo han hecho desde hace más de un siglo.

Evento

La romería a la parroquia donde se encuentra la imagen del Señor de las Tres Caídas que habría sido traída por misioneros evangelizadores de España, fue declarada Patrimonio Cultural e Intangible de la Nación en 2018, y se señala que la historia se remonta a la época colonial. Las romerías que la rodean se originaron tras la erupción del volcán Santa María en 1902.

Este templo data de 1956 y fue reinaugurado en el 2008, en la que además de las columnas estructurales, está sostenido por otras 14 que representan las estaciones del recorrido de Cristo a la cruz, y sus tres naves simbolizan la Santísima Trinidad.

La parroquia se ha convertido casi en paso obligado de miles de migrantes de distintas nacionalidades que piden ante su altar la bendición para lograr su propósito de adentrarse a los Estados Unidos. Además de la romería del primer viernes, miles de católicos la abarrotan en Semana Santa.

Las compras del lado mexicano y la feria de Suchiate

Durante décadas, en esta fecha se abrían las fronteras entre Mexico y Guatemala, no hay autoridad en esa época, señalaban; aún cientos de familias procedentes de pueblos indígenas y de comunidades de distintos departamentos de Guatemala, algunos muy lejanos cumplen con el compromiso religioso, pero aprovechan para hacer sus compras del lado mexicano toda vez que comerciantes procedentes de distintas partes de Mexico ofertan sus mercancías no solo a orillas del río Suchiate sino en las mismas calles de la cabecera municipal, Ciudad Hidalgo.

La época de estiaje genera condiciones para que los romeristas incluso puedan caminar sobre las corrientes del río, además que generalmente se colocan costaleras para que puedan transitar sobre estas y acudir al lado mexicano a realizar sus compras.

Ciudad Hidalgo, hermanado con Tecún Umán, recibe a los visitantes, en esta ocasión en la Feria Internacional Suchiate 2026. Durante la semana previa a la romería se presentaron artistas como Edith Márquez, Los Yonic’s, Guerra de Chistes, K-Paz de la Sierra, Viento N Contra y Banda La Chingononona, ayer viernes se presentó The Kooltown, el 21 Merenglass y Los Dos Carnales.

Río Suchiate, la división política que une recuerdos familiares

La historia de los pueblos de Tecún Umán, Ciudad Hidalgo y comunidades de Suchiate está ligada con recuerdos familiares; para muchos esta división del río no es más que un trazo en el mapa, pues se siguen dando los lazos familiares y de trabajo, muchos que viven en Guatemala trabajan del lado mexicano e incluso por situaciones administrativas e irregulares muchos tienen actas de nacimiento de los dos países, credenciales de elector y sin que se haya comprobado se señala que muchos en época electoral emiten sus votos en ambas comunidades.