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ChiapasTuxtla

Romero Basurto da seguimiento a acciones y metas

Mayo 26 del 2026
Buscan una coordinación efectiva para garantizar el correcto funcionamiento de los programas. Cortesía
Buscan una coordinación efectiva para garantizar el correcto funcionamiento de los programas. Cortesía

Con el objetivo de dar seguimiento a las acciones y metas establecidas en el avance programático de Chiapas Puede, Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, Sergio David Molina Gómez, y el coordinador de Comisarios y Despachos Externos, Luis Alberto Gutiérrez Chacón.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de mantener una comunicación permanente y una coordinación institucional efectiva para garantizar el correcto funcionamiento de los programas y acciones dirigidas a la población, particularmente en materia educativa y de atención a personas jóvenes y adultas.

Fortalecer el trabajo

Asimismo, se resaltó la relevancia de fortalecer el trabajo en equipo, la evaluación de resultados y el análisis de los avances alcanzados, a fin de consolidar estrategias que impacten positivamente en el desarrollo y bienestar de las y los chiapanecos.

La SAyBG refrenda el compromiso de trabajar de manera conjunta para impulsar acciones que contribuyan a la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones públicas, en beneficio del pueblo de Chiapas, siguiendo la visión del gobierno de la Nueva ERA.

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