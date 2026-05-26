Romero Basurto da seguimiento a acciones y metas

Con el objetivo de dar seguimiento a las acciones y metas establecidas en el avance programático de Chiapas Puede, Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, Sergio David Molina Gómez, y el coordinador de Comisarios y Despachos Externos, Luis Alberto Gutiérrez Chacón.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de mantener una comunicación permanente y una coordinación institucional efectiva para garantizar el correcto funcionamiento de los programas y acciones dirigidas a la población, particularmente en materia educativa y de atención a personas jóvenes y adultas.

Fortalecer el trabajo

Asimismo, se resaltó la relevancia de fortalecer el trabajo en equipo, la evaluación de resultados y el análisis de los avances alcanzados, a fin de consolidar estrategias que impacten positivamente en el desarrollo y bienestar de las y los chiapanecos.

La SAyBG refrenda el compromiso de trabajar de manera conjunta para impulsar acciones que contribuyan a la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones públicas, en beneficio del pueblo de Chiapas, siguiendo la visión del gobierno de la Nueva ERA.