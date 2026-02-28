Rompe Récord Guinness por camiseta humana

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó junto al pueblo de Chiapas en el rompimiento del Récord Guinness: Imagen Humana de Camiseta de Fútbol Más Grande, primer evento oficial rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, el cual fue presenciado de manera virtual por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien felicitó a todas las personas que formaron parte de esta iniciativa.

Desde el estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez, donde se reunieron 4 mil 757 personas, Ramírez Aguilar, acompañado por la señora Sofía Espinoza Abarca, agradeció a la mandataria federal la oportunidad de proyectar a Chiapas a nivel nacional e internacional.

“Gracias, querida presidenta, por este gran impulso y que a través de la Secretaría de Turismo Federal logramos formar esta gran playera en Chiapas. Saludamos desde el sur de México, hasta el norte y a todo el mundo. ¡Qué viva Chiapas!”, manifestó durante un enlace en la Conferencia de Prensa Matutina “Mañanera del Pueblo”.

El mandatario afirmó que Chiapas es un estado seguro, pacífico y hospitalario para vacacionar, e invitó a visitantes de México y del extranjero a descubrir su riqueza natural y cultural. “No olviden visitar a Chiapas. Chiapas es extraordinario por naturaleza, tiene playas, ríos, cascadas y una gran variedad de recursos naturales, además de zonas arqueológicas, una amplia gastronomía y textiles que hacen de nuestro estado un lugar maravilloso”, puntualizó.

El secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, señaló que este logro colectivo refleja la fuerza, identidad, creatividad y orgullo del pueblo chiapaneco. Agradeció al Gobierno Federal por elegir a la entidad como sede de este primer acto del Mundial 2026 en el país y expresó que se trata de un mensaje claro al mundo sobre la confianza en la gente, las tradiciones y la naturaleza de Chiapas.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, felicitó a las mujeres y hombres que se sumaron de manera voluntaria a este desafío, y sostuvo que esta hazaña confirma que Chiapas puede alcanzar grandes metas.

La directora general del Instituto del Deporte, Bárbara Altúzar Galindo, destacó que desde el estadio Víctor Manuel Reyna la entidad se integra a la iniciativa que forma parte del Mundial Social 2026, impulsado por la presidenta Sheinbaum. Reconoció el apoyo del gobernador por promover el deporte como una vía de transformación e inclusión para niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

La diputada presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, Erika Paola Saldaña, reconoció la visión del mandatario estatal para fortalecer el turismo y celebró que, con el respaldo ciudadano, Chiapas pueda imponer un nuevo Récord Guinness.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, agradeció al gobierno de la Nueva ERA por elegir a la capital como sede del evento y por impulsar acciones que detonan movilidad, desarrollo y dinamismo económico.

El director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado, Jovani Salazar Ruiz, resaltó el compromiso institucional para posicionar a la entidad y celebró formar parte de este momento histórico que, aseguró, permitirá que Chiapas deje huella.