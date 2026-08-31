Rongo Rongo gana el Maratón de la CDMX

El coleto Miguel Hernández Paniagua (Rongo Rongo) hizo historia este domingo al obtener el 1.er lugar en la categoría de personas con discapacidad visual en el Maratón de la Ciudad de México 2026.

Cabe señalar que el atleta sancristobalense obtuvo el segundo lugar en la edición 2025 de esta competencia deportiva.

Saskya, comunicóloga y hermana del ganador, escribió: “Mi hermano Rongo Rongo Chiapas es mi inspiración; después de meses de trabajo junto a sus guías Jose Manuel Gómez Hernández y Gabriel Guadalupe Hernández Díaz, se llevaron el primer lugar en el Maratón de la CDMX 2026, haciendo historia para el deporte en San Cristóbal y Chiapas”.

Con su esfuerzo, con el apoyo de amigos y familia, “con guías que nos apoyaron al moverse y entrenar con sus propios recursos económicos, sacrificando tiempo, entregados totalmente. Con un entrenador que de igual forma nos apoya, nutrióloga, fisioterapeutas y mucha gente que cree en este sueño”.

El Maratón de la Ciudad de México se celebró este domingo 30 de agosto de 2026, con salida desde Ciudad Universitaria y meta en el Zócalo.