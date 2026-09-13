Rosario Castellanos visibilizó a las mujeres

Pese a que la escritora Rosario Castellanos es más conocida por su obra literaria, es a través de sus artículos periodísticos en donde claramente se observa su visión del mundo y de la política, así lo afirmó la escritora Chary Gumeta, quien lamentó que esta faceta de la oriunda de Comitán no tenga mayor atención.

Durante su participación en la primera “Feria de las Ciencias y las Humanidades”, Gumeta recordó que Rosario Castellanos fue invitada por el periodista Julio Scherer para contribuir cada semana al periódico Excélsior, el cual dirigía en ese entonces.

Fallecimiento

Castellanos escribió columnas periodísticas hasta su muerte, el 7 de agosto de 1974. Chary Gumeta subrayó el estilo sencillo de sus textos, creando “una escuela, una forma y una manera de formar e informar a la opinión pública”, promoviendo la conciencia social sobre asuntos de interés colectivo.

Gumeta detalló que uno de los personajes más abordados por Castellanos fue el entonces presidente Luis Echeverría, a quien criticó después de El Halconazo, la violenta represión de una marcha de estudiantes en la Ciudad de México el 10 de junio de 1971.

En sus textos periodísticos, Castellanos también lanzó críticas contra el ala conservadora de la cultura, como Octavio Paz, quien, indicó Gumeta, nunca tuvo especial aprecio por los escritores chiapanecos.

Enfoque

Chary Gumeta indicó que, en su momento, Rosario Castellanos resaltó entre las demás mujeres periodistas, quienes, por lo general, escribían sobre “cocina, comida, moda y perfumes, pero Rosario no, ella siempre con su ojo sobre la situación de desigualdad entre hombres y mujeres”.

El primer recopilador de algunos de estos textos periodísticos de Castellanos fue el escritor José Emilio Pacheco, quien publicó una colección titulada “El uso de la palabra”, el mismo año que falleció la comiteca.

Sin embargo, fue Andrea Reyes, catedrática de la Universidad de Texas, quien se dio a la tarea de publicar toda la obra periodística de Castellanos a través de tres tomos.

Rosario Castellanos, afirmó Gumeta, “sentía una responsabilidad social con el periodismo, como lo era informar y establecer cuál era el papel del intelectual en la vida pública, en el gobierno, así como buscar la verdad y no callarse nunca.

Gracias a sus ideas las mujeres mexicanas cobraron visibilidad y ganaron presencia en los medios impresos, particularmente en el Excélsior”, agregó Chary Gumeta.